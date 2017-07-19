Бывший глава Керчи получил восемь лет тюрьмы

Симферополь, , 12:06 — REGNUM Керченский городской суд приговорил бывшего главу городской администрации Сергея Писарева, который сейчас находится в реанимации после инсульта, к восьми годам лишения свободы и штрафу 6,4 миллиона рублей за взятку, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Приговор вынесен на основании представленных прокуратурой доказательств. Сергей Писарев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки, совершённое в особо крупном размере». Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима», — заявил представитель суда.

Гособвинение требовало лишить свободы Писарева на девять лет. Родственники сообщили журналистам, что будут обжаловать приговор. Сам осуждённый в данный момент находится в реанимации после инсульта.

Напомним, бывшего чиновника задержали сотрудники ФСБ летом 2016 года при получении взятки от предпринимателя Николая Рудого. В конце мая Следственный комитет направил депутатам Керчи представление в отношении Ларисы Щербулы, которая на тот момент занимала пост председателя горсовета Керчи, в связи с подозрением в совершении правонарушения. Предположительно, деньги, которые получил Писарев, предназначались именно ей в качестве «благодарности» за уже подписанные договоры аренды земельных участков. Однако позже скандальная экс-председатель горсовета фигурировала в суде в качестве свидетеля.

Как сообщало ИА REGNUM, недавно Лариса Щербула возглавила пресс-службу оператора Керченской переправы ООО «Морская дирекция».

Также напомним, что в мае этого года крымский общественник Александр Талипов опубликовал запись разговора с голосами, похожими на голоса Писарева и Щербулы с предпринимателем. Предположительно, её сделал сам Николай Рудой. Помимо этого, в разговорах фигурирует имя главы крымского парламента Владимира Константинова, а также некий «шеф», который ранее требовал для решения проблем предпринимателя один миллион долларов США «без расписки».