Второе за сутки столкновение поезда с машиной на Кубани: и снова жертвы

Краснодар, , 11:55 — REGNUM В Краснодарском крае очередная попытка проскочить на автомобиле перед близко идущим поездом обернулась смертью. По информации пресс-службе СКЖД, Дорожно-транспортное происшествие на железнодорожном переезде станции Мирская произошло сегодня, 19 июля, около 06:00, сообщает ИА REGNUM.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля ВАЗ-2107 выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом№60 сообщением Новокузнецк — Кисловодск.

Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.

В результате аварии погиб один человек, еще трое были доставлены в медучреждения с травмами различной степени тяжести. Все они находились в отечественной легковушке. Пассажиры поезда за медицинской помощью не обращались.

«На график движения пассажирских поездов ДТП не повлияло», — уточнили в СКЖД.

Как сообщало ИА REGNUM, это уже второй подобный случай за прошедшие сутки. Так, два человека погибли при столкновении легкового автомобиля с поездом в Крымском районе. Трагедия разыгралась на нерегулируемом переезде в селе Мерчанское. Аварию спровоцировал водитель автомобиля Hyundai Accent, который, грубо нарушив правила дорожного движения, пытался проскочить перед приближающимся пассажирским поездом «Уфа — Новороссийск».

Добавим, что в первом полугодии на Северо-Кавказской железной дороге произошло 19 ДТП, что на треть больше, чем за аналогичный период 2016 года. В результате один человек погиб и 16 получили травмы различной степени тяжести.