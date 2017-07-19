ЛНР сообщает о задержании украинского диверсанта

Луганск, , 11:42 — REGNUM Сотрудники министерства государственной безопасности (МГБ) ЛНР задержали украинского диверсанта, планировавшего совершить террористический акт в ресторанном комплексе «Дружба» в Луганске. Об этом сегодня, 19 июля, сообщили в пресс-службе МГБ ЛНР.

«Министерством государственной безопасности Луганской Народной Республики задержан диверсант, планировавший по заданию украинских спецслужб совершить резонансный террористический акт, объектом которого должны были стать иностранные лица и мирные жители республики», — говорится в сообщении.

«Задержанным является гражданин Украины, ранее судимый за разбой и грабежи, Руслан Донич. В феврале текущего года он был завербован спецслужбами Украины и переброшен в город Луганск для выполнения поставленных ему задач», — сообщили в пресс-службе.

«Теракт украинский диверсант должен был осуществить путем подрыва заложенного им самодельного взрывного устройства в ресторанном комплексе «Дружба», а именно в сауне «Камелот», — уточнили в МГБ.

Попытка совершить теракт была пресечена правоохранителями республики, однако Доничу тогда удалось скрыться.

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«Его задержание стало результатом спланированной МГБ спецоперации. В настоящее время он дает показания», — добавили в пресс-службе.