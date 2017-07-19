В Ярославле наградили водителя троллейбуса, подбитого молнией

Ярославль, , 11:34 — REGNUM В Ярославле водителя троллейбуса № 7 Анну Насырову наградили за спасение жизни пассажиров после попадания молнии в транспорт. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в АО «Яргорэлектротранс»

Как сказали в предприятии, во время грозы молния поразила троллейбус. ЧП произошло днем 15 июля в районе дома №3 по улице Республиканской. Мощный разряд молнии пробил обшивку троллейбуса № 7.

Водитель Анна Насырова получила сильный ожог ноги. Несмотря на это, девушка сработала профессионально и предотвратила пожар в салоне.

«Дождя не было, светило солнце, но гремел гром. Я только отъехала от остановки и проехала светофор, как из кабины пошел дым. Ногой вдавила педаль тормоза. Уже на ощупь рукой нащупала кнопки открытия дверей. Кондуктор Наталья Багрова эвакуировала пассажиров, в салоне их было 15 человек. Я выключила троллейбус. В салоне взяли огнетушитель. Только потом я поняла, что у меня что-то с ногой. До этого думала только о технике безопасности. Родители мне сказали, что я родилась в рубашке. Трясет меня до сих пор», — сказала Анна Насырова.

Анна получила ожог средней степени и сейчас лечится амбулаторно. В «Яргорэлетротрансе» Анну Насырову премировали, наградили грамотой и юбилейной медалью предприятия.