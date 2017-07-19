В Ираке задержан 4-летний мальчик из Чечни, отец которого воевал за ИГИЛ*

Грозный, , 11:01 — REGNUM В Мосуле задержан 4-летний ребенок, которого вывез туда его отец, воевавший в рядах боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). С просьбой о помощи в возвращении мальчика из Ирака на родину обратилась в прокуратуру Чечни его мать Залиха Ашаханова.

По словам женщины, ребенок был тайно от нее вывезен ее мужем в октябре 2015 года в Сирийскую Арабскую Республику. Найти его самостоятельно женщине не удалось. О том, что ребенок находится в зоне боевых действий в Мосуле, Ашаханова узнала из видеоролика, распространенного 15 июля 2017 года в сети интернет.

Прокуратура организовала проверку по ее обращению, сообщили ИА REGNUM 19 июля в пресс-службе надзорного ведомства. К ней привлечены уполномоченный по правам ребенка в Чечне, другие официальные представительства. В прокуратуре заверили, что предпримут будут приняты все необходимые меры для воссоединения ребенка со своей матерью.