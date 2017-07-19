На юге Киргизии арестован воевавший в Сирии террорист с самодельной бомбой

Бишкек, , 11:34 — REGNUM Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности Киргизии провели в Ошской области спецоперацию, в ходе которой арестовали террориста, принимавшего участие в боевых действиях в Сирии и Ираке. Об этом сегодня, 19 июля, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГКНБ.

По имеющейся у следствия информации, задержанный 37-летний киргизстанец прошел диверсионно-подрывную подготовку и планировал совершить на территории Киргизии террористический акт.

В ходе обыска в доме, где проживал арестованный мужчина, были обнаружены: самодельная бомба весом 8 кг, компоненты для взрывных устройств, а также электронные носители и бумажные издания с материалами религиозно-экстремистского характера.

Против задержанного возбуждено уголовное дело по статьям УК «Незаконное приобретение, сбыт, хранение или ношение огнестрельного оружия, взрывных устройств и взрывчатых веществ» и «Приготовление к акту терроризма».

ИА REGNUM напоминает, что по официальным данным, свыше 500 граждан Киргизии были завербованы различными террористическими и религиозно-экстремистскими группировками, после чего уехали в Афганистан, Сирию и Ирак.

Отметим, большинство вступивших в ряды террористов выходцев из стран Средней Азии попадают в «горячие точки» Ближнего Востока транзитом через Турцию, Грузию и Украину.

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