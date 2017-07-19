В татарской школе ветром повредило крышу: последствия стихии

Казань, , 11:05 — REGNUM От стихии в Татарии больше всего пострадало село Урахча Рыбно-Слободского муниципального района. Здесь из-за сильного ветра частично повреждена кровля общеобразовательной средней школы и два частных магазина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

Кроме зданий от опасных метеорологических явлений пострадала и система энергоснабжения. Два социальных объекта и 118 домов, где проживают 419 человек, до 21:30 оставались без электричества. Сообщение о происшествии поступило в 20:15.

За прошедшие сутки пожарные подразделения ГПС ГУ МЧС России по РТ выезжали по тревоге 49 раз, из них 13 раз по ложным вызовам. Всего было ликвидировано четыре пожара.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 18 июля погоде в Поволжье был присвоен жёлтый и оранжевый уровни опасности. Наиболее опасные метеорологические явления прогнозировались на юге Поволжья — в Оренбургской и Саратовской области.

Оренбургской и Саратовской области присвоен оранжевый уровень опасности, который означает, что «погода опасна, имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба».

Остальным регионам Поволжья присвоен жёлтый, повышенный уровень опасности. Ожидаются грозы, усиление ветра, сильные дожди.

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На 19 июля, по информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», прогнозируется днём без осадков. Ветер северо-западный — 5−10 м/с.