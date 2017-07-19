Италия в огне: за неделю сгорело 26 тысяч гектаров леса

Рим, , 10:53 — REGNUM Сухое жаркое лето продолжает наносить ущерб природе Италии. Лесные пожары не угасают в Тоскане и на Везувии, оазис WWF -парк Астрони горит в центре Неаполя. Разгораются пожары на побережье Чиленто, горит сосновый лес Кастель Фусано возле Рима, 200 гектаров зеленых насаждений сгорели дотла. Никогда в Италии не случалось так много пожаров одновременно, как летом 2017 года. Неугасающие пожары вредят экономике и уничтожают уникальные ландшафты.

Как сообщает Координационный совет лесных кооперативов, каждый гектар леса, уничтоженный пожаром, стоит около 20 тысяч евро, включая тушение пожара, новое озеленение, а также стоимость сгоревшей древесины. Только за последнюю неделю было уничтожено более 26 тысяч гектаров леса, общий счет убытка превышает сотни миллионов евро.

Неоценим экологический и ландшафтный ущерб: для восстановления сожжённого леса, по словам ассоциации сельхозпроизводителей «Колдиретти», потребуется минимум 15 лет.

Жители Неаполя организовали сбор подписей в адрес правительства об объявлении чрезвычайной ситуации в городе. Кроме пожаров на Везувии и парке Астрони, уже неделю горит лес в пригороде Аньяно. В загорелись зеленые осаждения одного из престижных районов города — холма Посиллипо, вечером в понедельник черное облако дыма окутало бизнес-центр.

Слишком много совпадений, муниципальная полиция и следователи все чаще выдвигают версию умышленных поджогов. Неясны мотивы, которые двигают криминальными группировками, от желания подготовить почву для утилизации химически опасных отходов (пожар на Везувии), до запугивания коммерсантов, не желающих платить дань.

Между тем, неаполитанцы всерьез обеспокоены, что следующим на очереди станет старейший городской парк — Каподимонте, и организуют волонтеров для ночного патрулирования зоны.