В ДТП на обводной дороге Самары погибли четыре человека

Самара, , 10:46 — REGNUM Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом зарегистрировано 18 июля на 27 километре в Волжском районе. Как сообщили ИА REGNUM в ГУ МВД региона, по предварительным данным дорожных полицейских, водитель автомобиля Nissan Terrano, обгоняя автомобиль «ГАЗон Некст» под управлением водителя 1974 года рождения, выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с автомобилем Mitsubishi Lancer.

«Атомобиль «ГАЗон Некст» задет по касательной. Сотрудники полиции установили личности погибших в результате аварии: водитель Nissan Terrano 1973 года рождения, водитель Mitsubishi Lancer 1989 года рождения, пассажирки автомобиля Nissan Terrano — женщины 1958 и 1940 годов рождения, которые находились на заднем сидении.17-летний молодой человек, находившийся на переднем пассажирском сидении автомобиля Nissan Terrano, доставлен в больницу, его жизни ничего не угрожает», — пояснили в ведомстве.

Как ранее сообщало, ДТП на обводной дороге Самары было зарегистрировано 18 июля примерно в 11:05. Прибывшие сотрудники Госавтоинспекции оказали первую помощь пострадавшему, оградили место аварии, обеспечили безопасный проезд для других участников дорожного движения и реверсивное движение на данном участке автодороги, после чего приступили к сбору необходимых материалов.

Водитель автомобиля Nissan Terrano при совершении маневра «обгон» выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Mitsubishi Lancer. В результате ДТП водители обоих транспортных средств, а также две пассажирки автомобиля Nissan Terrano скончались на месте происшествия до прибытия скорой помощи. Молодой человек, находившийся на переднем пассажирском сидении автомобиля Nissan Terrano, получил телесные повреждения.