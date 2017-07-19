В Горно-Алтайске в здании МВД задержали начальника отделения полиции

Горно-Алтайск, , 10:33 — REGNUM В Горно-Алтайске в здании Министерства внутренних дел по Республике Алтай задержан начальник отделения МВД по Усть-Коксинскому району, которого подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Об этом ИА REGNUM сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по Республике Алтай.

По версии следствия, в апреле 2017 года в селе Усть-Кокса подозреваемый дал незаконное указание подчиненным сотрудникам задержать двух местных жительниц и доставить их в отделение полиции. Несмотря на отсутствие законных оснований, девушки были задержаны и водворены в помещение для задержанных, где находились не менее 5 часов.

Данный сотрудник полиции задержан сегодня в здании МВД по Республике Алтай. По словам источника ИА REGNUM, он прибыл в Горно-Алтайск для участия в коллегии МВД и для него задержание было полной неожиданностью. Тем временем в СУСК отмечают, что решение о применении в отношении него данной меры процессуального принуждения принято в связи с активным противодействием со стороны подозреваемого, оказания давления на свидетелей и потерпевших.

Преступление выявлено во взаимодействии с сотрудниками Управления Федеральной службы безопасности России по Республике Алтай.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.