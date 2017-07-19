Из банкомата в Петербурге выкрали почти 5 млн рублей

Санкт-Петербург, , 10:13 — REGNUM Крупную кражу расследует полиция Санкт-Петербурга. Из банкомата, установленного в сетевом гипермаркете на Бухарестской улице во Фрунзенском районе города, исчезли почти 5 млн рублей.

Как сообщили 19 июля в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, пропажу средств в размере 4,8 млн рублей, обнаружил представитель банка, которому принадлежит банкомат. Причем, деньги исчезли в период с 1 по 4 июля, но в полицию сообщение поступило только 18 июля.

«Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — отметили в региональном Главке МВД.

По данным агентства «Оперативное прикрытие», был ограблен банкомат «Райффайзенбанка» в магазине «Призма».

«Видеонаблюдение на месте установки аппарата отсутствует», — сообщает источник.

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Как сообщало ИА REGNUM, в марте текущего года неизвестные преступники вскрыли банкомат «Газпромбанка» в фойе гипермаркета «Лента» на Выборгском шоссе Петербурга. Из аппарата было украдено почти 2,4 миллиона рублей.

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Напомним, что в последнее время было зафиксировано множество случаев вскрытия банкоматов с помощью инструментов, а также путем закачивания в них газа с последующим взрывом и похищением денег. Аналогичные преступления в последнее время происходят во многих городах России.

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