Во время стрельбы в США пострадали четыре подростка

Вашингтон, , 09:03 — REGNUM Четверо подростков получили ранения в результате стрельбы в американском штате Нью-Джерси, сообщает 19 июля Associated Press.

Стрельба произошла в столичном городе штата — Трентоне. Пострадавшими стали два 16-летних молодых человека, подросток 15 лет, а также 16-летняя девушка.

15-летний подросток получил ранение в ногу и голову и был госпитализирован в критическом состоянии.

Один 16-летний подросток был ранен в руку, другой — в бедро. Девушка получила ранения в плечо и спину. В настоящее время об их состоянии ничего не сообщается.

Информации об обстоятельствах, при которых произошла стрельба, на данный момент нет. Также не было произведено никаких арестов.

Напомним, вооруженные нападения в США случаются достаточно часто, в том числе и среди подростков. Причиной тому, как считают некоторые эксперты, является свободный доступ к оружию, что гарантирует вторая поправка к Конституции страны.