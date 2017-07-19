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В Аргентине аномальные холода унесли жизни семи человек

Происшествия

В столице страны Буэнос-Айресе похолодало почти до нуля

Буэнос-Айрес, 19 июля 2017, 09:00 — REGNUM  Небывалые морозы, наблюдающиеся на значительной территории Аргентины, стали причиной гибели семи человек. Об этом сообщает портал Diario 26.

Два человека преклонного возраста скончались от переохлаждения в провинциях провинциях Неукен и Мисьонес. Последствия холодов стали причиной смерти еще пяти человек в городах Мар-дель-Плата, Рафаэла, Хунин-де-лос-Андес, Ла-Плата и Кордоба, сообщает La Nacion.

По данным издания, житель города Рафаела в провинции Санта-Фе был обнаружен мертвым в своем жилище. Столбик термометра показывал, что в помещении — не более одного градуса тепла.

Жители городов Ла-Плата и Кордоба скончались от отравления угарным газом. Замерзшие люди пытались согреться.

Аномальные холода наступили в Аргентине в середине июля. Так, в городе Сан-Карлос-де-Барилоче, где находится главный в стране горнолыжный курорт, похолодало до минус 25 градусов Цельсия, что является самым низким показателем за всю историю наблюдений.

В столице страны Буэнос-Айресе похолодало почти до нуля, хотя средняя температура воздуха в июле, наиболее холодном месяце года, здесь составляет 11 градусов. В западных районах страны прошли сильные снегопады, что привело к сбою в работе аэропортов.

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