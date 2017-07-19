Два человека пострадали в результате стрельбы в Пакистане

Карачи, Пакистан, , 07:58 — REGNUM Два человека пострадали во время стрельбы в пакистанском городе Карачи, сообщает 19 июля GeoTV.

Инцидент произошел во время задержания преступника, пытавшегося совершить ограбление.

Арестованный оказал сопротивление органам правопорядка, открыв по ним огонь. Прежде он был избит и задержан местными жителями.

Один из пострадавших был доставлен в больницу Шахида Абасси, другой — в частную клинику в одном из пригородов Карачи.

Кроме того, сотрудники правопорядка задержали двух подозреваемых во время спецоперации, проведенной в городе. У арестованных было изъято оружие и украденный мотоцикл.

Органы правопорядка утверждают, что преступники прошли подготовку в Афганистане, а впоследствии проникли в Пакистан.

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