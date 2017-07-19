G20: Страховой ущерб от беспорядков в Гамбурге составил €12 млн

Гамбург, Германия, , 05:39 — REGNUM Страховой ущерб от беспорядков в Гамбурге накануне и в ходе саммита G20, который состоялся 7—8 июля, составил €12 млн, сообщает 18 июля Die Zeit, ссылаясь на доклад Немецкого союза страховщиков.

Около €4 млн пойдут на возмещение ущерба, который был нанесен автомобилям: агрессивно настроенные демонстранты выбивали стекла, прокалывали шины, бросали кирпичи, поджигали авто.

Остальная сумма частично или полностью покроет расходы на восстановление жилых помещений и магазинов, витрины которых были разбиты, а сами они были разграблены.

Как отмечало ИА REGNUM, демонстранты со всего мира начали приезжать в Гамбург еще за неделю до начала проведения мероприятий саммита. Горящие баррикады, вооруженные полицейские, водометы, гул демонстрантов, петарды, крики: таким запомнят Гамбург местные жители.

Несколько сотен антиглобалистов были задержаны за участие в массовых беспорядках. Около 200 полицейский получили ранения.

Читайте ранее в этом сюжете: G20: В Германии выплатят компенсацию всем пострадавшим