На Камчатке потушили пожар на судне

Петропавловск-Камчатский, , 03:13 — REGNUM На Камчатке началась проверка по факту возникновения пожара, который 19 июля охватил судно-сборщик льяльных вод. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в МЧС региона, возгорание уже ликвидировано, пострадавших нет.

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По предварительной информации, во время очистки танков судна от остатков топлива, произошло короткое замыкание электронасоса, в результате чего произошло возгорание паровоздушной смеси. Это и послужило причиной пожара. Сначала огонь охватил внутренние помещения, а потом перекинулся на швартовые кранцы (покрышки). В результате горения последних возникло сильное задымление.

Тушением огня занимались 30 пожарных. Было привлечено 10 единиц техники. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.