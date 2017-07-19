Среда, 19 Июля 2017 года
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На Камчатке потушили пожар на судне

Происшествия

Никто из людей не пострадал

Петропавловск-Камчатский, 19 июля 2017, 03:13 — REGNUM  На Камчатке началась проверка по факту возникновения пожара, который 19 июля охватил судно-сборщик льяльных вод. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в МЧС региона, возгорание уже ликвидировано, пострадавших нет.

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По предварительной информации, во время очистки танков судна от остатков топлива, произошло короткое замыкание электронасоса, в результате чего произошло возгорание паровоздушной смеси. Это и послужило причиной пожара. Сначала огонь охватил внутренние помещения, а потом перекинулся на швартовые кранцы (покрышки). В результате горения последних возникло сильное задымление.

Тушением огня занимались 30 пожарных. Было привлечено 10 единиц техники. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

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Происшествия на воде