Организатора вылова камчатских кречетов поймали в Севастополе

Петропавловск-Камчатский, , 03:04 — REGNUM На Камчатку из Севастополя вскоре будет доставлен 48-летний уроженец Северной Осетии, который находился в федеральном розыске за организацию незаконной добычи кречетов на полуострове. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Камчатки Лариса Шунина, браконьер уже арестован.

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По словам собеседника агентства, после задержания на Камчатке группы из 11 человек, организатор скрывался от правоохранительных органов.

«При задержании в Севастополе подозреваемый оказал активное сопротивление, при себе он имел поддельный паспорт. На основании заключения, подготовленного прокуратурой Камчатского края, представитель прокуратуры Севастополя поддержал в суде ходатайство об аресте подозреваемого», — рассказала Шунина.

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На Камчатке браконьера ждет обвинение в организации незаконной добычи редких птиц, ему может грозить до 7 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, группа из 11 человек в прошлом году выловила на полуострове 17 кречетов, ущерб превысил 18,5 млн рублей. У злоумышленников изъяты многочисленные орудия лова, оружие и боеприпасы, средства связи, приспособления для хранения и содержания в неволе добытых птиц. В ходе следствия оба бригадира заключили досудебные соглашения о сотрудничестве, в связи с чем уголовные дела в отношении них выделены в отдельные производства и рассмотрены судом в особом прядке.

Почти все из банды были осуждены и получили условные сроки от двух до трех лет. В колонию строгого режима суд отправил только одного — самого молодого участника группы. Все дело в том, что 23-летний житель Симферополя имел непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления (грабеж, незаконные приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта). Поэтому, с учетом рецидива тяжких преступлений суд приговорил его к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии.

Не осужденным оставался организатор преступной группы — уроженец Северной Осетии 1969 года рождения. Он руководил браконьерами, находясь в одном из регионов на юге России. Причем ранее главарь уже был судим на Камчатке за отлов кречетов, но тогда отделался штрафом и покинул территорию полуострова.

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