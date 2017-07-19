Из-за лесных пожаров в Канаде покинули дома более 45 тысяч человек

Виктория, Канада, , 03:00 — REGNUM Число людей, вынужденно покинувших свои дома из-за продолжающихся лесных пожаров в канадской провинции Британская Колумбия, превысило 45 тысяч человек. передаёт CBC.

Как сообщил замглавы местного ведомства по чрезвычайным ситуациям Роберт Тернер, число эвакуированных значительно возросло за последние двое суток и достигло 45 806 человек.

«Это может стать одним из крупнейших событий, связанных с перемещением людей, в истории Британской Колумбии», — заявил Тернер.

По данным местных властей, наиболее серьёзно от пожаров страдают центральная и южная части провинции. В борьбе с огнём задействованы около трёх тысяч человек и более 200 единиц авиации. 15 июля потерпел крушение один из вертолётов, участвовавших в тушении пожара в районе Чилкотин, пилот был госпитализирован.

В десяти городах на территории провинции организованы центры оказания помощи. По заявлению властей, на борьбу с пожарами и ликвидацию их последствий затрачено уже несколько десятков миллионов долларов.

Причиной пожаров в ряде случаев стали удары молнией. Однако местные власти отмечают многочисленные очаги возгорания, вызванные антропогенной деятельностью. Источником огня при сухой погоде становятся не только брошенный окурок или не потушенный полностью костер, но также и перегревшийся двигатель мотоцикла, а также промышленная деятельность человека.