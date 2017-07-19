Автомобиль врезался в двери торгового центра в Швеции

Стокгольм, , 02:34 — REGNUM Автомобиль въехал в двери крупного торгового центра на юго-западе Швеции, в результате чего пострадали два человека. Об этом говорится в сообщении полиции провинции Халланд, где произошёл инцидент.

По предварительным данным, произошедшее не является терактом, а речь идёт о дорожно-транспортном происшествии.

Находившийся за рулём 65-летний мужчина был задержан охраной торгового центра. По сообщению полиции, он вёл себя неадекватно. Не исключается, что у мужчины произошло обострение болезни.

В настоящее время виновник произошедшего доставлен на допрос. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

После инцидента в качестве меры предосторожности все посетители и персонал были эвакуированы из здания торгового центра. Пострадавшие госпитализирваны с незначительными травмами.

Напомним, 7 апреля 2017 года грузовик въехал в толпу людей в центре Стокгольма, в результате чего погибли четыре человека и 15 были ранены.

Произошедшее расследуется правоохранительными органами Швеции как теракт. По подозрении в совершении атаки арестован 39-летний гражданин Узбекистана Рахмат Акилов.