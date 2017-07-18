Автобус протаранил восемь машин в Башкирии

Уфа, , 20:52 — REGNUM В Уфе произошла авария с участием автобуса и восьми машин. По одной из версий, у пассажирского транспорта отказали тормоза.

Авария произошла сегодня, 18 июля, недалеко от Южного автовокзала. По сообщениям местных СМИ, автобус покатился назад, столкнувшись с припаркованными машинами и транспортом, который двигался по улице. В момент происшествия пассажиров в салоне не было. Сообщается, что пострадавших и жертв нет. По одной из версий, у автобуса могли отказать тормоза.

Отметим, что ранее массовое ДТП произошло в Чувашии. Как сообщало ИА REGNUM, вечером 16 июля на западном подъезде к Чебоксарам нетрезвый 27-летний водитель на BMW спровоцировал ДТП с участием пяти машин. В результате аварии пострадали пять человек. По сообщениям очевидцев, образовалась многокилометровая пробка.

«Водитель автомобиля марки BMW 520i выехал на встречную полосу, где совершил столкновение сразу с четырьмя иномарками. В результате аварии пять человек получили телесные повреждения различной степени тяжести, двое из них госпитализированы. Виновником аварии оказался 27-летний житель Чебоксар с девятилетним водительским стажем. Только за 2017 год на его счету имеется шесть фактов нарушений правил дорожного движения. Медосвидетельствование показало наличие алкоголя в крови водителя», — говорят в МВД по Чувашии.

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