Ижевский безработный с пневматическим пистолетом требовал в банке 2 млн

Ижевск, , 20:34 — REGNUM В одном из отделений Сбербанка в Ижевске днем 18 июля сработала кнопка тревожной сигнализации. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Росгвардии по Удмуртии.

К отделению незамедлительно прибыли два экипажа групп задержания. Слаженными действиями экипажей злоумышленник был нейтрализован и задержан без применения оружия.

По словам сотрудников банка, задержанный требовал выдать 2 млн рублей, угрожая предметами, похожими на оружие.

Задержанным оказался 27-летний безработный. У него были изъяты предметы, похожие на гранату и пневматический пистолет «МР-654К». Вызванная на место преступления инженерно-техническая группа установила, что в корпусе гранаты Ф-1 отсутствует взрывчатое вещество.

В настоящее время злоумышленник доставлен в отделение полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 162 УК РФ («Разбой»).

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в апреле в Челябинске злоумышленники проникли в банк через дыру в полу. Они вскрыли банкомат и украли около 1,4 млн рублей. Сотрудники полиции на месте происшествия обнаружили лом, с помощью которого грабители пробили пол, а также сверла и металлическую трубу.

Однако название банка, где это случилось, не уточнялось.