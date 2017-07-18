Пожарная сирена опустошила штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке

Нью-Йорк, США, , 19:48 — REGNUM Причиной эвакуации находящихся в штаб-квартире ООН людей стало возгорание, пишет 18 июля The Independent.

Уточняется, что в здании сработала пожарная тревога. После этого из здания были эвакуированы сотрудники и посетители организации.

Деятельность штаб-квартиры была прервана ненадолго: через некоторое время люди вернулись в здание и работа возобновилась. Выяснилось, что датчик сработал в одном из помещений, где произошло незначительное возгорание.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 июля в Лондоне загорелось многоэтажное здание Bow Wharf, расположенное неподалеку от недавно горевшего Bethnal Green. Предполагаемая причина — перегрев панелей солнечных батарей, установленных на крыше.

Версию теракта полиция не рассматривала, хотя и не исключала.

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