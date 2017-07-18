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Благодаря дождям в Псковской области число лесных пожаров снизилось вдвое

Происшествия

Но исключать отдельных возгораний нельзя: начался сезон сбора ягод и грибов

Псков, 18 июля 2017, 19:22 — REGNUM  С начала 2017 года в Псковской области зафиксирован 41 лесной пожар на площади 56 га. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, это в два раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«В настоящее время из-за дождливой погоды угрозы возникновения крупных пожаров в лесах нет, но исключать вероятность возникновения отдельных возгораний нельзя, начался сезон сбора ягод и грибов», — подчеркнул заместитель председателя комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды Андрей Горкунов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожароопасный сезон в Псковской области начался рано: первый лесной пожар был зарегистрирован в Себежском районе 30 марта.

К ликвидации природных пожаров в Псковской области подготовлены более 4 тыс. человек и порядка 580 единиц техники.

Читайте ранее в этом сюжете: В Псковской области за три недели потушили пять лесных пожаров

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Лесные пожары-2017