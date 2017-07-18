Благодаря дождям в Псковской области число лесных пожаров снизилось вдвое

Псков, , 19:22 — REGNUM С начала 2017 года в Псковской области зафиксирован 41 лесной пожар на площади 56 га. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, это в два раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«В настоящее время из-за дождливой погоды угрозы возникновения крупных пожаров в лесах нет, но исключать вероятность возникновения отдельных возгораний нельзя, начался сезон сбора ягод и грибов», — подчеркнул заместитель председателя комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды Андрей Горкунов.

Как ранее сообщало, пожароопасный сезон в Псковской области начался рано: первый лесной пожар был зарегистрирован в Себежском районе 30 марта.

К ликвидации природных пожаров в Псковской области подготовлены более 4 тыс. человек и порядка 580 единиц техники.

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