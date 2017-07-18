Дикие животные стали чаще нападать на жителей Нижегородской области

Нижний Новгород, , 17:57 — REGNUM В Нижегородской области в первом полугодии 2017 года более чем на 21% выросло число случаев укуса людей дикими животными. Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора, за 6 месяцев в регионе зарегистрировано 15 случаев бешенства среди животных: 3 собаки, 1 кошка, 10 лис, 1 корова .

По сравнению с аналогичным периодом 2016 года в регионе отмечается рост заболеваемости менингококковой инфекцией в 2,5 раза, клещевыми боррелиозами (болезнь Лайма) — в 1,5 раза, сифилисом — на 22%, острыми гепатитами С (на 31%) и А (на 12%).

Зарегистрировано по 1 случаю клещевого вирусного энцефалита (КВЭ) и кори.

За январь — июнь по сравнению с аналогичным периодом 2016 года в Нижегородской области зарегистрировано снижение заболеваемости коклюшем — в 2,1 раза, бактериальной дизентерией (шигеллез) — в 1,8 раза, острым гепатитом В — в 1,5 раза, геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС) — на 48%, энтеровирусными инфекциями (ЭВИ) — на 37%, хроническим гепатитом В — на 29%, острыми кишечными инфекциями (ОКИ) неустановленной этиологии — на 10%, ОКИ установленной этиологии — на 14%.

При этом на текущий момент фискируется сезонный подъем заболеваемости острым вирусным гепатитом А, ОКИ, ЭВИ. Наиболее высокий уровень заболеваемости острым вирусным гепатитом А зарегистрирован в Богородском районе области, Дзержинске, Ленинском и Московском районах Нижнего Новгорода.

Значительное превышение областного показателя по заболеваемости ЭВИ отмечено в Борском районе (в 8,6 раза) и Ленинском районе Нижнего Новгорода (в 4 раза).

Уровень заболеваемости активным туберкулезом остался на уровне 2016 года. Самые высокие показатели заболеваемости регистрируются в Выксунском (рост в 2 раза), Шахунском (рост в 1,8 раза), Балахнинском (рост 1,6 раза) районах области, в Автозаводском (в 1,6 раза), Приокском (в 1,2 раза) районах Нижнего Новгорода.