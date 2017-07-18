Крупный пожар в Чечне: уничтожено несколько тысяч гектаров пастбищ

Грозный, , 17:31 — REGNUM Несколько тысяч гектаров пастбища уничтожены огнем в Шелковском районе Чечни. Причиной крупного пожара стала жара. Площадь возгорания была настолько велика, что тушить огонь пришлось более восьми часов.

«Стоимость ущерба еще предстоит оценить, однако могу отметить, что благодаря профессиональной и оперативной работе МЧС, тружеников сельскохозяйственной отрасли, КФХ «ЖАЙН» удалось в течение 7−8 часов локализовать пожар, ведь иначе ущерб был бы в разы больше», — написал в Instagram министр транспорта и связи ЧР Рамзан Черхигов.

Как сообщало, в эти дни в Чечне установилась сильная жара. МЧС объявило на 18 и 19 июля штормовое предупреждение В дневные часы в северных и центральных районах республики ожидается до +40−42°C.

В чрезвычайном ведомстве предупреждали о высокой вероятности ландшафтных и лесных пожаров, а также загораний сухой травы. Однако пожара все же не удалось избежать.