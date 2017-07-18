В Калуге зарезали любимого в городе врача

Калуга, , 17:01 — REGNUM Труп 67-летней женщины с телесными повреждениями обнаружен в одной из калужских квартир. Об этом 18 июля сообщил корреспонденту ИА REGNUM следователь по особо важным делам следственного отдела по Калуге СУ СК России по Калужской области Святослав Махтюк.

По его словам, в настоящее время проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, изучается личность калужанки. По изъятым с места происшествия предметам назначен комплекс судебных экспертиз. Следствием проверяются различные версии произошедшего.

Между тем, по информации калужских СМИ, убитая — это заведующая терапевтическим отделением для ветеранов войны одной из калужских больниц. Врачу, которую любили калужские ветераны за высокий профессионализм и доброту, было нанесено два ножевых ранения. Тело убитой нашли в ванной. Впрочем, эту информацию в калужском региональном следственном управлении СКР официально не подтверждают, но и не опровергают.

Напомним, в 2016 году калужскими следователями СКР было раскрыто 66 убийств и 31 факт умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Раскрываемость убийств достигла 93%.