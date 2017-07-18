В Ростове-на-Дону перед судом предстанет предполагаемый террорист с Украины

Ростов-на-Дону, , 15:41 — REGNUM

Служители Фемиды Северо-Кавказского окружного военного суда изучают уголовного дело, фигурантом которого является гражданин Украины. Как проинформировала корреспондента ИА REGNUM пресс-секретарь суда Алена Катькало, Алексей Сизонович планировал взорвать железнодорожный вокзал на станции «Лихая» в Каменск-Шахтинском.

Следователи полагают, что обвиняемый вместе с неизвестным соучастником в апреле 2014 года в Киеве сформировал организованную группу, которая готовила серию терактов на территории Украины и России. Главарь банды следствию неизвестен. Но под его руководством Сизонович собирал информацию об объектах транспортной инфраструктуры и изготавливал самодельные бомбы.

В поле зрения правоохранителей уроженец Луганской области попал после того, как в конце мая 2016 года он получил указание о выезде в Каменск-Шахтинский для изучения железнодорожного вокзала и вокзала станции «Лихая». Он зафиксировал возможные места закладки бомбы на фотоаппарат. Сам теракт предполагалось совершить в сентябре 2016 года, но гражданин Украины был задержан силовиками.

Ранее по теме: Ростовский суд изучает дело украинского националиста о подготовке теракта

В отношении Алексея Сизоновича было заведено уголовное дело по нескольким статья Уголовного кодекса РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Северо-Кавказском окружном военном суде слушается ещё одного уголовное дело в отношении гражданина Украины о подготовке теракта в Ростове-на-Дону. На скамье подсудимых двое — активный приверженец идей украинского национализма Артур Панов и Максим Смышляев. Известно, что Панов планировал взорвать самодельную бомбу на Театральной площади, но в начале декабря 2015 года был задержан. Но по-прежнему свою вину не признает.

Напомним, в мае 2017 года на Дону силовики задержали предполагаемых террористов. Интернет-издания Ростовской области сообщили об этом со ссылкой на достоверный источник в правоохранительных органах. Так, по их сведениям, взрыв должен был произойти в одном из торговых центров города-миллионника. Уточняется, что организаторы задержаны. У них изъят тротил, граната и экстремистская литература.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростове-на-Дону предотвращён теракт: организаторы задержаны