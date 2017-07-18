Клещи атакуют жителей Чувашии

Чебоксары, , 15:33 — REGNUM В Чувашии активизировались клещи. С начала сезона от укусов кровососущих насекомых пострадали 474 человека, что почти на 10% выше аналогичного прошлогоднего периода. Об этом свидетельствуют данные управления Роспотребнадзора по республике, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информационные бюллетени ведомства.

Всего с начала сезона активности клещей зарегистрировано 474 случая присасывания клещей, что, по данным ведомства, соответствует среднемноголетним уровням. Это на 9,7% выше аналогичного периода 2016 года, когда таких обращений было 432. В том числе, в июне пострадали 222 человека, из них 81 ребёнок — рост на 1,2%. С 1 по 12 июля зарегистрировано 75 обращений по поводу присасывания клещей, из них 33 — среди детей.

По информации управления, в лаборатории был исследован 541 клещ. Клещей, зараженных вирусом клещевого энцефалита, не обнаружено. Почти у 9% клещей выявлены возбудители боррелиоза и грануляцитарного анаплазмоза.

В ведомстве напоминают, что в разгар сезона сбора ягод, грибов сохраняется риск заражения боррелиозом, грануляцитарным анаплазмозом, которые передаются клещами. Для защиты от присасывания клещей в управлении рекомендуют соблюдать осторожность, садясь или ложась на траву, постоянно проводить взаимоосмотры для обнаружения прицепившихся клещей, использовать репелленты и после возвращения из леса тщательно осматривать тело и одежду.