Врио главы Марий Эл отстранил от должности главу района после крупного ДТП

Йошкар-Ола, , 15:16 — REGNUM Врио главы Марий Эл Александр Евстифеев отстранил от должности главу администрации Моркинского района республики Сергея Григорьева после ДТП с участием автобуса с 29 пассажирами. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

В ситуации происшествия со значительным числом пострадавших Григорьев нарушил утвержденный правительством республики регламент действий и оповещения в случае массового ДТП, не предприняв меры по оперативному уведомлению соответствующих должностных лиц и не организовав незамедлительный выезд на место руководства района.

По итогам проверки по факту бездействия главы администрации после аварии, по представлению Евстифеева, решением районного собрания депутатов Григорьев отстранен от должности на 30 дней — на срок проверки, которая проводится в отношении муниципальных служащих.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, утром 16 июля в Моркинском районе Марий Эл опрокинулся автобус, который следовал из поселка Морки в поселок Советский. На борту находились 29 пассажиров. В результате все они обратились за медицинской помощью. По последним данным, шесть человек получили травмы средней тяжести, в том числе переломы, сейчас им оказывается необходимая помощь. По информации управления МВД республики, двое пассажиров госпитализированы, 12 человек проходят амбулаторное лечение.

Со слов водителя автобуса, он заснул, не выбрав безопасную скорость движения и совершил опрокидывание транспортного средства в кювет.

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