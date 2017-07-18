Сапёры обезвредили авиабомбу у филиала Нахимовского училища в Мурманске

Мурманск, , 15:11 — REGNUM

Сапёры Северного флота обезвредили боеприпас, найденный на территории стройки филиала Нахимовского училища в Мурманске. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 18 июля в пресс-службе флота.

«Взрывоопасным предметом оказалась авиационная бомба времён Великой Отечественной войны весом 50 килограмм, пролежавшая в земле три четверти века, — пояснил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга. — Сапёры Северного флота обследовали боеприпас на месте обнаружения, оценили возможность его транспортировки, извлекли из грунта и вывезли из города Мурманска».

Авиабомбу уничтожат на инженерном полигоне Северного флота в Мурманской области методом подрыва.

Отметим, это не первый опасный объект, найденный на стройке филиала Нахимовского училища в Мурманске. В частности, сразу несколько различных снарядов было обнаружено здесь в течение весны 2017 года.

Напомним, о том, что в Мурманске появится филиал Нахимовского училища, стало известно осенью 2016 года. Такое распоряжение дал президент России Владимир Путин.

Стройка ведётся ударными темпами: в работах задействованы более 600 человек и 68 единиц техники. Ожидается, что осенью училище откроет двери для своих воспитанников. Всего в училище будут заниматься 560 человек.

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