В Дагестане суд перенёс рассмотрение дела против мэра Избербаша

Махачкала, , 15:21 — REGNUM Верховный суд Дагестана перенес на неопределенный срок рассмотрение жалобы прокуратуры республики на решение Советского суда Махачкалы, который ранее отказался отстранить от должности мэра Избербаша Абдулмеджида Сулейманова, подозреваемого в превышении полномочий. Ранее с ходатайством об отстранении мэра в Советский суд обратилось Следственное управление СКР по Дагестану, передает 18июля корреспондент ИА REGNUM.

Однако, 7 июня суд рассмотрел ходатайство и не нашел причин для отстранения мэра. Тогда прокуратура оспорила отказ в Верховном суде республики. Сегодня, 18 июля, суд должен был рассмотреть жалобу. Но судебное заседание было перенесено по ходатайству Арсланали Абумуслимова — адвоката мэра Избербаша.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2015 года следствие заподозрило Сулейманова в превышении должностных полномочий. Он незаконно выделил земельный участок площадью пять тысяч квадратных метров на берегу моря своей сестре Шамай Асадулаевой. Следствие оценило ущерб государству в 11 млн рублей. В отношении мэра было возбуждено уголовное дело.

Расследование уголовного дела, как сообщает газета «Черновик», на всех уровнях всячески затягивалось. Недостаточно внимательно относились к нему на уровне прокуратуры и даже суда. Уголовное дело будет передано в суд уже в конце июля. А следственное управление по Дагестану направило ходатайство об отстранении Сулейманова только после многочисленных жалоб, обращенных новому руководителю ведомства Сергею Дубровину.

Абдулмеджид Сулейманов возглавил Избербаш в марте 2007 года. Он занял кресло мэра после того, как его предшественник — его родной брат Магомед Сулейманов перешел на должность председателя парламента Дагестана. Сейчас Магомед Сулейманов возглавляет Территориальный фонд обязательного медицинского страхования по Дагестану.

По данным газеты «Новое дело», Сулеймановы наряду с председателем правительства Дагестана Абдусамадом Гамидовым, а также мэром Каспийска Магомедом Абдулаевым относятся к так называемой мекегинской (по названию села Мекеги, откуда они все родом) финансово-политической группе.

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