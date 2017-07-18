Скандал вокруг свадьбы дочери кубанской судьи «может быть заказным»

Краснодар, , 14:47 — REGNUM Сегодня, 18 июля, Коллегия по судейскому корпусу Краснодарского края начала проверку трат председателя административной коллегии Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой.

Свадьба дочери председателя административной коллегии Краснодарского краевого суда ЕленыХахалевой, в которой приняли участие суперзвезды отечественного шоу-бизнеса, стала настоящим «хитом» интернета. Если верить сетям, то обошлась она почти в два миллиона долларов. Напомним, что скандал начался после того, как адвокат Сергей Жорина выложил ролик про свадьбу в интернет. Свадьба состоялась еще 10 июня, а известно об этом стало только сейчас.

По мнению специалиста по seo-продвижению и управлению репутацией Центра политических исследований и технологий Георгия Киселева, информационная волна о свадьбе дочери заместителя председателя Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой, «может быть заказной».

Ранее в комментарии «Российской газете» судья Елена Хахалева заявила, что свадьбу дочери оплатил ее бывший супруг — отец дочери, занимающийся крупным бизнесом. Выступавшие артисты Иосиф Кобзон, Валерий Меладзе, Сосо Павлиашвили и Вера Брежнева являются знакомыми семьи и приехали на свадьбу бесплатно. «В декларации нет сведений о супруге, потому что мы в разводе и я не обязана указывать его, — пояснила Хахалева. — Но он продолжает оставаться отцом моего ребенка. Бывший супруг полностью занимался организацией свадьбы нашей дочери. Он — достаточно крупный предприниматель и в состоянии оплатить свадьбу своей дочери. Хотя названная сумма в два миллиона долларов — полный бред, что называется цифра, взятая с потолка. «Бентли» никто не дарил, а звезды присутствовали на торжестве в качестве гостей».

Звезды шоу-бизнеса подтвердили, что выступали на свадьбе бесплатно. «Мы — грузины, нас очень мало в России, мы очень трепетно относимся друг к другу. Я был в Краснодаре, у меня было свое выступление там, я выступал для своих армянских друзей. И заодно меня попросил выступить мой друг», — заявил радиостанция «Говорит Москва» Сосо Павлиашвили. «Ни о каких бюджетах я понятия не имею, во сколько там обошлось. Мне одна женщина позвонила и сказала, что я якобы взял €400 тыc.», — сказал певец. По его словам, он «в жизни не видел» такую сумму.

Павлиашвили сообщил, что выступил на второй день после свадьбы, причем «абсолютно бесплатно», поскольку «это его голос и он дарит его, кому хочет». По словам певца, «если бы ему давали €500 тыс. за выступление, он был бы самым счастливым человеком и выступал бы раз в год».

Ранее певец Николай Басков назвал себя «подарком от друзей» на свадьбу дочери судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой.

Бизнесмен Роберт Хахалев, бывший муж судьи из Краснодарского края Елены Хахалевой, заявил, что свадьба его дочери обошлась максимум в пять миллионов рублей, передает «Комсомольская правда». «Что это должно быть на свадьбе, которая стоит два миллиона долларов?» — задал вопрос предприниматель. Он добавил, что знаменитости, которые присутствовали на торжестве в качестве гостей, — его друзья детства. «А больше всего трат было на оплату зала, куда уже входил и банкет, ведущие и музыка. Платье дочки обошлось в 110 тысяч рублей, я его оплатил со своей банковской карты. И никакого Bentley молодоженам не подарили. Я и сам могу презентовать дочери любую из дорогих машин», — отметил Хахалев.

Бизнесмен уточнил, что заработок у него официальный, он отчитывается о доходах в налоговой. «Сколько трачу на своих детей — это мое личное дело и оправдываться за свадьбу я не собираюсь», — подчеркнул Хахалев.

Как сообщает газета «Век», источники, знакомые с ситуацией считают, что «информационная волна, касающаяся свадьбы дочери Хахалевой, могла бы войти в учебник по теории и практике проведения информационных вбросов». «Сработано действительно основательно, — пишет издание, — хорошо подобрано время, достигнуты договоренности с огромным пулом источников (от Ura.ru до Life и НТВ, подобный набор изданий позволяет достичь максимально-широкого охвата), актуальная подача — звезды, огромные деньги, чиновники, судейские дети».

«Казалось бы, идеальный рецепт, но слишком сильно заметен заказной характер материалов — крайне плотное (около 1−5 минут) время выхода одинаковых материалов в разных источниках, полное игнорирование фактуры и однобокая подача, без комментариев сторон — тут реализаторы информационного заказа не доработали, — сообщили «Веку» очевидцы на правах анонимности.

«При этом, — отмечает издание, аналитики полагают, что кто-то готов потратить на дискредитацию судьи гораздо больше, чем два миллиона долларов, упомянутых во всей плеяде заказных материалов». «Эксперты полагают, что Сергей Жорин может быть заинтересованным лицом и иметь свои интересы в регионе. По их мнению, стоимость подобных услуг в подобных объемах начинается от 10 миллионов рублей и том, что эта волна — не первый информационный вброс о семье Хахалевыхза последнее время, — подчеркивает «Век». — Уместно говорить в этом случае, о полномасштабной информационной атаке».

В свою очередь, представители адвокатского сообщества знакомые с ситуацией, считают, что на судью оказывается внимание с помощью «черного пиара». Это может быть местью за то, что она не поддалась шантажу и не позволила вынести незаконное решение.