«Отмыли» миллиард рублей — в Тюмени вскрыта финансовая махинация

Тюмень, , 14:41 — REGNUM В Тюменской области полицейские раскрыли схему незаконных банковских операций, проходивших через терминалы по приему платежей. Группа из шести человек с помощью наличности из терминалов отмывала безналичные деньги, предполагают правоохранители. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Межрегиональная группа из шести человек действовала, по версии следствия в Тюменской и Курганской областях с 2011 по 2014 год. Наличность деятели получали от граждан через платежные терминалы. Деньги затем не зачислялись, как положено на банковский счет, а накапливались и предоставлялись в качестве наличности заинтересованным лицам за комиссию в 2−3%.

» Общий оборот подконтрольных организатору юридических лиц составил около одного миллиарда рублей», — сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области.

В отношение предполагаемого лидера преступной финансовой группы избрана мера пресечения — домашний арест. Расследование продолжается.

Отметим, что ранее была раскрыта аналогичная преступная группа, отмывавшая деньги через салоны сотовой связи и платежные терминалы Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что подозреваемые проводили незаконные банковские операции с 2013 года. Их комиссия была выше тюменской и начиналась от 3,5%. Однако до обналиченного миллиарда столичные «финансисты» немного не дотянули.