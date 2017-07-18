На трассе М-10 в Новгородской области укрепляют размытую насыпь

Великий Новгород, , 14:11 — REGNUM Федеральные дорожники проводят дополнительное укрепление насыпи на трассе М-10 («Россия») в Крестецком районе Новгородской области. Как сообщили ИА REGNUM в ФКУ Упрдор «Россия», работы ведутся на 475 км трассы, где участок насыпи размыло проливными дождями 17 июля.

Аварийный участок был оперативно восстановлен в тот же день без перекрытия дорожного движения. Сегодня, 18 июля, федеральные дорожники приступили к мероприятиям по устройству крепежной конструкции с дальнейшей отсыпкой вновь размытых участков.

К работам привлечено 14 специалистов и шесть единиц спецтехники: четыре самосвала, фронтальный погрузчик и манипулятор. «На время проведения работ, до 20:00 18 июля, движение автомобилей на этом участке дороги организовано по временной схеме», — сообщили в ФКУ Упрдор «Россия».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате ливней 14−15 июля разрушились участки 10 местных дорог в Любытинском и Боровичском районах области. Ранее, 30 июня, в Любытинском, Крестецком и Окуловском районах ливнем размыло ещё 22 дорог. С 1 июля в Новгородской области действует режим чрезвычайной ситуации.

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