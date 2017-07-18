В Малоярославце закрыли интернет-магазин по торговле наркотиками

Малоярославец, Калужская область, , 13:50 — REGNUM Трое жителей Малоярославца были задержаны полицейскими в ходе подготовке к продаже крупной партию наркотиков, которая была приобретена в Москве и в Московской области. Как сообщили 18 июля корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, наркотические средства и психотропные вещества злоумышленники хранили и фасовали в специально арендованном гараже на территории Малоярославца.

Распространение незаконных веществ планировалось осуществлять бесконтактным способом через организацию тайников-закладок. Кроме того, для увеличения объемов продаж наркодилеры открыли специализированный интернет-магазин, через который можно было беспрепятственно приобрести наркотик в любое время дня и ночи.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий в арендованном гараже полицейскими были обнаружены и изъяты наркотическое средство «гашиш» массой 1172,53 грамма и психотропное вещество «амфетамин» массой 348,5 граммов.

В настоящее время все участники группы, заключённые под стражу, дали признательные показания. Они также добровольно выдали полицейскими 152 таблетки наркотического средства «экстази». Следственными органами возбуждены уголовные дела Нарколилерам может грозить максимальное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Напомним, правоохранительными органами Калужской области в 2016 году выявлено 985 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Пресечена деятельность 17 наркопритонов, перекрыто 2 контрабандных канала, раскрыто 5 преступлений, связанных с легализацией денежных средств, полученных преступным путем.

Между тем, по данном регионального Минздрпава на учете в областном наркологическом диспансере с диагнозом «наркомания» в 2016 году состояло 1447 человек. Общая заболеваемость «наркоманией» в регионе в прошлом году составила 226,3 человек на 100 тыс. населения.