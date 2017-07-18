Житель Ингушетии, перевозивший почти 5 кг золота, задержан в Якутии

Магас, , 13:50 — REGNUM Более 4,8 кг россыпного золота было изъято у задержанного в Якутии уроженца Ингушетии. Перевозчик крупной партии промышленного драгметалла пытался вывезти его в специальном тайнике, оборудованном в автомобиле.

Схрон был обнаружен в ходе специальной операции сотрудниками ФСБ по региону, сообщили ИА REGNUM 18 июля в пресс-службе управления. Золото было изъято. Его стоимость оценили предварительно, согласно котировке Центрального банка РФ, более чем в 11 млн рублей.

Задержанный житель Ингушетии стал фигурантом уголовного дела о незаконном хранении и перевозке драгоценных металлов. Изъятое золото передано в доход государства.

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Страсть к драгоценному металлу довела до скамьи подсудимых и еще одного жителя Ингушетии. В начале июля 2017 года управление ФСБ по региону сообщило о задержании 54-летнего Магамета Нальгиева, который в течение пяти лет добывал золото из золотосодержащих пород прямо у себя дома.

Как сообщало ИА REGNUM, цех, в котором проводились очистка золотосодержащих пород от посторонних примесей и переплавка золота в слитки, был обнаружен в Назрановском районе.

«Алхимик» был задержан с поличным по время очистки от примесей природного золота общей массой около 2,5 кг. Стоимость драгметалла, изъятого у него, составила 5,3 млн рублей. Все золото было обращено в доход государства.