В пожаре в доме-книжке на Новом Арбате может быть виновата электропроводка

Москва, , 13:23 — REGNUM

Возгорание электропроводки названо в качестве одной из возможных причины пожара в доме-книжке на Новом Арбате, передает 18 июля Russia Today.

Как отметили в «Апарт Групп» — компании, которой принадлежит здание, произошло самовозгорание электропроводки. Источник пожара находится на седьмом этаже здания, причем реконструкционные работы, которые запланированы здесь, еще не начинались.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 июля стало известно, что на Новом Арбате в Москве загорелось высотное здание. По адресу улица Новый Арбат, дом 17 выехали пожарные.

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Пожар был потушен к 11:58 мск. Площадь пожара составила около 200 квадратных метров. Известно, что люди при пожаре не пострадали, здание находится на реконструкции.

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