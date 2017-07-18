Бывший алтайский чиновник-взяточник проведет в колонии 8 лет

Барнаул, , 13:25 — REGNUM Внушительный срок и штрафы получили бывший заместитель губернатора Алтайского края, начальник Главного управления образования и молодежной политики Юрий Денисов и его жена Татьяна, уличенные в получении и передаче крупных взяток. Как сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Ольга Чеснокова, сегодня, 18 июля, суд назначил им суровое наказание: Юрию Денисову — 8 лет 1 месяц лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, штраф в сумме 4 миллиона 500 тысяч рублей, Татьяне Денисовой — 5 лет 1 месяц лишения свободы условно и штраф в сумме 1 миллион 700 тысяч рублей.

Взятки, как установило следствие, чиновник получал в период с ноября 2009 по март 2016 года. Их передавали ему руководители трех подведомственных учреждений системы образования «за совершение в их пользу действий и бездействия, входящих в его должностные полномочия».

Как пояснила Ольга Чеснокова, речь идет о взятках за подписание финансовой документации по расходованию причитающихся учреждениям средств, полученных в качестве субсидий из федерального и краевого бюджетов на поддержку реализации мероприятий федеральных целевых программ по развитию образования, а так же за определенные кадровые решения.

«В ходе кропотливой работы следователей СК установлено четыре эпизода преступной деятельности чиновника. При этом сумма взяток в каждом случае составляла от 50 тысяч до 2 миллионов 250 тысяч рублей, получаемых чиновником от руководителей подведомственных ему учреждений различными частями как лично, так и через посредника. В общей сложности в результате противоправной деятельности Денисовым было получено более 2,5 миллионов рублей», — отметила Ольга Чеснокова.

Известно, что в качестве посредника в получении большинства взяток выступала супруга чиновника — Татьяна Денисова — которая 4 марта 2016 года при получении очередной части взятки в сумме 200 тысяч рублей была задержана сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю.

В ходе расследования этого резонансного дела было допрошено более 100 свидетелей, проведено более 20 обысков, в том числе по местам жительства супругов и по месту работы Юрия Денисова. Были изъяты и в последующем проанализированы документы по реализации федеральных целевых программ развития образования, назначены и проанализированы результаты трудоемких судебных экспертиз.

Как уже сообщало ИА REGNUM, вице-губернатором Юрий Денисов был назначен в феврале 2010 года. Обвинение в получении взяток (в крупном, особо крупном размерах и с вымогательством — п. «в» ч.5 ст. 290, п. «б» ч.5 ст. 290, ч.4 ст. 290 ч.6 ст. 290 УК РФ) и совершении преступлений, предусмотренных ч.1 и ч.4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве и посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере) супругам предъявили в марте 2016 года.

До недавнего времени они находились в СИЗО, но позднее суд изменил меру пресечения Татьяне Денисовой на домашний арест. Судом также наложен арест на имущество Денисовых в сумме более 12 миллионов рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Дело бывшего алтайского вице-губернатора дошло до суда