«Ленинопад» на Урале: возбуждено уголовное дело по факту вандализма

Первоуральск, Свердловская область, , 13:14 — REGNUM В Свердловской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Первоуральска, повредившего памятник Ленину. Он подозревается в вандализме, сообщил корреспонденту ИА REGNUM.официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

«Сотрудники полиции возбудили в отношении местного жителя уголовное дело по статье вандализм. На данный момент подозреваемый арестован, а повреждённый памятник обклеен полиэтиленом и на нём сделана надпись «Ведётся реставрация». Буквально 30 июня у подножия памятника была заложена капсула с обращением к потомкам, вскрыть которую предполагается в 2032 году к 100-летию завода Динас», — сообщил Горелых.

Он также добавил, что местные жители прозвали подозреваемого орангутангом за его высокий рост и за то, что он добрался до головы памятника Ленину. Валерий Горелых отметил, что после задержания будучи в нетрезвом виде подозреваемый пояснял свои действия тем, что хотел таким способом признаться в любви своей возлюбленной, но когда протрезвел, то заявил, что собирался сделать селфи.

«Какая из его версий правильная, выясняют следователи», — отметил Валерий Горелых.

Также установлено, что собственником памятника является завод «Динур». Его руководство имеет право возместить материальный ущерб, подав к правоануришетлю соответствующий иск, и взыскать с него расходы на ремонтные работы.

Как сообщало ИА REGNUM, преступление произошло 15 июля. В органы правопорядка поступил сигнал о том, что в посёлке Динас города Первоуральска возле дворца культуры «Огнеупорщик» была оторвана голова у памятника Ленину. По горячим следам был задержан местный житель 1985 года рождения. Совершая акт вандализма, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Также по сведениям полиции, гражданин употребляет наркотики.

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