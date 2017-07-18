МЧС: Пожар в высотке на Новом Арбате в Москве потушен

Москва, , 12:40 — REGNUM Пожарные ликвидировали возгорание в здании многоэтажного дома-книжки на Новом Арбате в центре Москвы. Об этом сообщает во вторник, 18 июля, Главное управление МЧС России по столице.

«Принятыми мерами в 11:52 мск пожар был локализован, а в 11:58 мск — ликвидирован, — говорится в сообщении. — В тушении пожара от МЧС Москвы принимали участие 60 человек личного состава, 21 единица техники».

Отмечается, что всего площадь пожара составила около 200 квадратных метров. В результате происшествия никто из людей не пострадал.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 июля в Москве на Новом Арбате загорелась одна из многоэтажек, на место пожара отправились несколько пожарных расчетов.

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