В Саратове ликвидируют последствия шквалистого ветра

Саратов, , 13:30 — REGNUM В Саратове из-за сильных порывов шквалистого ветра упало 13 ветхих деревьев. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии Саратова, муниципальные службы получили указание незамедлительно приступить к ликвидации последствий непогоды.

«Работы будут вестись в течение дня, задействованы районные администрации, МУП «Саргорсвет», МБУ «Служба благоустройства» и МБУ «Дорстрой». Уже распилены и вывезены крупные ветки, перегородившие выезд из двора и нависающие над домом по адресам ул. Артиллерийская, 2/2 и ул. Чапаева 115/177 в Кировском районе. В Волжском районе в течение дня демонтируют поврежденные в результате порывов ветра баннеры по ул. Усть-Курдюмская. Запланированы работы по сбору разлетевшегося со строительных площадок и контейнерных баков мусора в поселке Юбилейный. Во Фрунзенском районе по адресу ул. Б. Садовая, 158, уже произведена опиловка упавших деревьев. Вывоз осуществят в течение дня», — прокомментировали в городской администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, синоптики предупреждали, что 18 июля в Саратове пройдет гроза, ночью и утром кратковременный ливневый дождь, днем временами небольшой дождь. Ветер ночью южный, утром и днем северный 5−10 м/с, при грозе порывы ветра 13−18 м/с. Температура: ночью +20 … +22, днём +26… +28.

Также говорилось о возможном падении деревьев и плохо закрепленных рекламных конструкций, обрыве линий электропередачи и связи, затруднениях в работе транспорта.

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