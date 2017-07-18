Глава Королевской футбольной федерации арестован в Испании

Мадрид, , 12:04 — REGNUM В Испании арестованы руководитель Королевской футбольной федерации (RFEF) Анхель Мария Вильяр и его сын Горка, подозреваемые в участии в коррупционных схемах. Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на местные СМИ.

«Подразделение гражданской гвардии Испании утром во вторник (18 июля) проводит антикоррупционный рейд, который коснулся руководства RFEF и включил в себя аресты чиновников, — говорится в сообщении. — Среди попавших под подозрение Вильяр и его сын Горка».

Вильяр, который впервые занял пост президента Королевской испанской футбольной федерации в 1988 г, подозревается в договоренностях с территориальными подразделениями федерации с целью сохранения своей должности.

Другие подробности пока неизвестны.