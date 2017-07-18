Кабардино-Балкария: За отравлением детей последовали увольнения и выговоры

Нальчик, , 11:56 — REGNUM После массового отравления детей в лагере отдыха «Казачок» глава Кабардино-Балкарии освободил от должности руководителя Майского района Сергея Шагина. Объявлены выговоры вице-премьеру — министру образования республики Нине Емузовой и министру труда, занятости и соцзащиты Альберту Тюбееву. Об этих мерах было объявлено на оперативном совещании, которое провел глава региона Юрий Коков, сообщили ИА REGNUM 18 июля в пресс-службе руководителя республики.

Он также поручил провести проверку всех лагерей отдыха в Кабардино-Балкарии силами прокуратуры и МВД, а также усилить контроль за отдыхом детей и безопасностью их пребывания в детских оздоровительных учреждениях.

Правительству КБР предложено рассмотреть вопрос о персональной ответственности должностных лиц отраслевых министерств, администрации Майского района. Случившееся глава КБР назвал халатностью и призвал всех ответственных за летний отдых детей в предстоящие полторы смены каникул сделать все, чтобы не допустить таких ситуаций.

«Хотел бы напомнить, что это оздоровительный отдых, где дети должны набираться сил, знаний и, самое главное, находиться в безопасности в самом широком смысле этого слова, а не получать стрессы, в какой бы форме они ни выражались», — заявил Коков.

Причина вспышки инфекции в детском лагере установлена. По данным Роспотребнадзора, в лагере обнаружен норовирус (РНК Norovirus G2). Он выявлен у 10 человек — одного сотрудника пищеблока, четырех заболевших детей и пяти контактных.

В настоящее время лагерь временно закрыт. На момент вспышки массовой инфекции в нем находились 85 человек. Новых заболевших в больницы не поступало. По данным Минздрава КБР, на сегодняшний день состояние всех госпитализированных детей удовлетворительное.

Как сообщало ИА REGNUM, вспышка кишечной инфекции произошла в детском лагере отдыха «Казачок» 14 июля. В больницу были доставлены девять воспитанников лагеря, позже еще пять. По факту массового отравления детей было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Читайте ранее в этом сюжете: После массового отравления детей в Кабардино-Балкарии закрыли лагерь