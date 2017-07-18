Ночные столкновения на Храмовой горе: Ранены 50 палестинцев

Иерусалим, Израиль, , 11:58 — REGNUM В ходе столкновений мусульман с израильской полицией на Храмовой горе в ночь с 17 на 18 июля были ранены 50 палестинцев: 15 из них получили ранения от резиновых пуль, сообщает Rheinische Post со ссылкой на представителей Международного комитета Красного Креста (МККК).

Стычки произошли на фоне установления израильскими службами безопасности на оба входа на Храмовую гору металлоискателей, проходить которые мусульмане категорически отказываются, и, следовательно, остаются молиться вне мечети Аль-Аксы.

17 июля палестинцы устроили протест, скандируя лозунг: «Кровью и духом мы отвоюем тебя, Аль-Акса».

Великий муфтий Иерусалима Амин аль-Хусейни раскритиковал введенные меры безопасности, обвинив руководство Израиля в нарушении статус-кво.

Палестинцы неоднократно высказывали опасения, что Израиль постепенно хочет взять полный контроль над Храмовой горой.

Израильские власти, в свою очередь, усилили меры безопасности в связи с терактом, который произошел на Храмовой горе 14 июля: трое палестинцев открыли огонь по израильским полицейским, в результате чего оба погибли. Сотрудники полиции в ходе преследования ликвидировали нападавших. У них были обнаружены два автомата и пистолет.

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