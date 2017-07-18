Оппозиционный журналист получил три года колонии за вымогательство

Челябинск, , 11:51 — REGNUM В Челябинской области осуждён оппозиционный журналист Валерий Усков. Его признали виновным в вымогательстве миллиона рублей у кандидата в депутаты Госдумы VII созыва Олега Колесникова.

Прокуратура требовала для него три с половиной года колонии. Напомним, инцидент относится к лету 2016 года. Следствие предположило, что Усков якобы вымогал у Колесникова деньги и взамен обещал не распространять компромат на своих информационных ресурсах.

Для передачи денег было выбрано одно из кафе. При получении 240 тыс. рублей Усков был задержан. Он пошёл на сотрудничество со следствием.

Суд вынес приговор — три года колонии. У осуждённого ещё есть возможность обжаловать решение суда.

Отметим, Усков известен своей оппозиционной деятельностью, а также своими медийными проектами. Он являлся редактором газеты и вёл группы в социальных сетях.

Читайте ранее в этом сюжете: На Южном Урале главный редактор газеты отдан под суд