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Горящий дом-книжка на Новом Арбате находился на реконструкции

Происшествия

Информации о пострадавших пока не поступало

Москва, 18 июля 2017, 11:43 — REGNUM  Пострадавших при пожаре в высотке на Новом Арбате в Москве нет, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

По данным МЧС РФ, информации о пострадавших пока не поступало. Площадь пожара в доме-«книжке» на Новом составляет около 200 квадратных метров.

В МЧС РФ уточнили, что здание находится на реконструкции.

В настоящее время на ликвидации пожара работает лаборатория главка МЧС. Информация происшествии уточняется.

По предварительным данным, огонь вспыхнул на пятом этаже, однако сейчас огонь появился и на 10 этаже.

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