Белгородский школьник — в больнице после удара током на ж/д-вагоне

Новый Оскол, Белгородская область, , 11:35 — REGNUM В городе Новый Оскол (Белгородская область) 13-летний подросток получил ожоги 80% тела. Как сообщает портал Go31, он забрался на железнодорожный вагон, находившийся под напряжением, и получил удар током.

Трагедия произошла вечером 16 июля. Два друга на железнодорожной станции Новый Оскол пробрались на крышу грузового вагона. Поезд находился под высоким напряжением, один мальчик получил сильный удар током.

Пострадавший был доставлен в реанимационное отделение больницы с ожогами 80% тела.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее в Курской области 16-летний подросток погиб от удара током. Он залез на опору высоковольтной линии электропередачи, чтобы сделать фото.

В Костромской области в начале мая двое подростков оказались в больнице после попытки сфотографироваться на железнодорожном вагоне-цистерне. Они пробрались к железной дороге, влезли на вагон, получили удар электрическим током и загорелись, потеряли сознание и упали с вагона. На помощь им пришел помощник машиниста, который потушил огонь. Оба получили ожоги 80% тела, но первым пришедший в себя юноша отрицал, что залезал на вагон.

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