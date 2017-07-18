Стихия оставила без света 3,3 тыс. жителей Чувашии

Чебоксары, , 11:18 — REGNUM В Чувашии из-за шквалистого ветра и ливней ряд населённых пунктов остался без электричества. Больше всего пострадали Шумерля, Моргаушский и Марпосадский районы. Жертв нет, сообщили ИА REGNUM в ГКЧС Чувашии.

В ночь с 17 на 18 июля в результате шквалистого ветра несколько населённых пунктов остались без электричества. По данным энергетиков, временно прекращено электроснабжение 3264 жителей в 31 населенном пункте. Больше всего пострадала Шумерля.

«В городе из-за сильного шквалистого ветра повалены десятки деревьев, оборваны линии электропередач, в трех местах повреждены газовые сети, без электроэнергии оказался водозабор Шумерли. Ремонтно-восстановительные работы велись в ночное время, сегодня утром на усиление по устранению аварий к коммунальным службам города присоединились энергетики из соседних районов и персонал с техникой завода ОАО «Комбинат автомобильных фургонов», — говорят в ГКЧС республики.

В городе Мариинский Посад произошло отключение электроснабжения в частном секторе, без электричества остались и жители села Ятманкино Моргаушского района. По данным ведомства, причиной стали грозовые разряды. Ведутся ремонтно-восстановительные работы. Кроме этого, из-за грозовых разрядов произошло два пожара в Моргаушском районе, в результате которых сгорел сарай с сеном и поврежден зерносклад.

Жертв и пострадавших в результате непогоды нет. ГКЧС Чувашии рекомендует гражданам при сильном ветре держаться на безопасном расстоянии от ЛЭП, рекламных щитов и высотной строительной техники, в случае необходимой помощи спасателей звонить на единый телефон спасателей и пожарных «01».

Как ранее сообщало ИА REGNUM , 18 июля погоде в Поволжье присвоен жёлтый и оранжевый уровни опасности. Наиболее опасные метеорологические явления прогнозируются на юге Поволжья — в Оренбургской и Саратовской областях. Остальным регионам Поволжья присвоен жёлтый, повышенный уровень опасности. Ожидаются грозы, усиление ветра, сильные дожди. В ряде регионов сохраняется повышенный уровень пожарной опасности.

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