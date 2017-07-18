Югра: в караоке-баре произошла стрельба — тяжело ранена девушка

Нижневартовск, Югра, , 11:16 — REGNUM В Нижневартовске посетитель караоке-бара тяжело ранил в голову из травматического пистолета 19-летнюю девушку. Возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по ХМАО.

О массовой драке и стрельбе вечером 15 июля в караоке-баре в Нижневартовске стало широко известно лишь 17 июля. Местный телеканал «Мегаполис» продемонстрировал видео с камер наблюдения. В результате разборок была травмирована выстрелом в голову 19-летняя девушка. Ей на данный момент сделали операцию. Вместе с девушкой пострадало еще несколько посетителей бара.

Как сообщает УМВД России по городу Нижневартовску, личность стрелявшего установлена. Подозреваемый пока находится в розыске.

Отметим, стрельба в баре вызвала широкий общественный резонанс среди жителей Нижневартовска. В соцсетях они отмечают слабую работу охраны питейного заведения, если впустила людей с оружием и сразу не вызвала Росгвардию.