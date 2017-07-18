В Москве тушат пожар в доме-книжке на Новом Арбате

Москва, , 11:16 — REGNUM Пожар начался на третьем этаже многоэтажного здания на Новом Арбате, сообщили 18 июля в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

«18 июля 2017 года в 10 часов 35 минут в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Новый Арбат, дом 17, где по предварительной информации происходит загорание на 3-ем этаже здания», — говорится в сообщении.

Уточняется, что сейчас здание — на реконструкции. О площади пожара информации нет, так же как и о пострадавших. На месте ЧП работает пожарная бригада.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 июля при пожаре в центре Москвы пожарные спасли пятерых человек, в том числе троих детей.

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